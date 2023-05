"Diario del Horror": Una de las víctimas de Alfonso Pedrajas "Pica", se quitó la vida

Cargando...

Bolivia

El exintegrante de la orden religiosa de los jesuitas, Pedro Lima, fue quien dio a conocer los abusos descritos en el diario del “horror” del sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas. Hizo públicas las denuncias de abuso sexual y el encubrimiento por parte de miembros superiores de la orden.

En sus últimas declaraciones Lima aseguró que una de las víctimas de “Pica”, no pudo con todo lo vivido y esto se volvió un peso que no supo cómo llevar y se quitó la vida este año. Remarcó que no recibió ayuda oportuna para sobrellevar todo lo que vivió.

El exmiembro de la orden Jesuita contó que conversó con “una persona joven que posteriormente se quitó la vida (…) El estudiante le confesó ser víctima del sacerdote Alfonso Pedrajas”. "No puedo quedarme en silencio ante esta tragedia .Vi el sufrimiento de esta persona, y sentí la necesidad de profundizar en el tema. Desafortunadamente, el resultado fue su trágico suicidio", relató a ERBOL.

Lima contó que existieron delitos sexuales cometidos por el sacerdote Antonio Gausset Capdevila, conocido como "Tuco". El exjesuita lo describe como un hombre extremadamente violento y que se dedicaba al consumo de bebidas alcohólicas en exceso.

"Es sorprendente la doble personalidad que tenía. Era extremadamente violento con las personas de su entorno, incluyéndome a mí. Era persistente en su maltrato hacia los demás, pero al exterior, llevaba una vida bohemia y consumía grandes cantidades de alcohol hasta altas horas de la noche. Luego, abusaba de aquellos que le acompañaban", contó.

Pedro Lima denunció todos estos hechos a la orden jesuita, quienes decidieron expulsarlo de la congregación. La misiva con su despido fue publicada por el periódico español El País. "No has salido por voluntad propia, hubieras preferido seguir en la Compañía de Jesús y así me lo has reiterado. Con todo, hemos visto conveniente que nos dejes", se lee en la carta enviada por la Compañía de Jesús.

Pedro Lima contó que recibía financiamiento para sus estudios de Teología por parte de los jesuitas, pero posteriormente se le retiró el apoyo cuando continuó hablando sobre los casos de pedofilia. "No voy a permitir que hables mal de mis hermanos jesuitas", le dijo el exjesuita, Marcos Recolons, durante una llamada telefónica.

La Compañía de Jesús en Bolivia emitió un comunicado destacando su compromiso de colaborar con las autoridades competentes en la investigación de los delitos de pederastia que confesó haber cometido el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas en su diario. Asimismo, instó a Pedro Lima a presentar una denuncia ante la Fiscalía con toda la información que posee para contribuir a esclarecer el caso.

