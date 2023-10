"Dijo que me llevaría a mi casa pero se desvió", testimonio de la menor que se salvó de ser violada por un mototaxista

Santa Cruz

La menor que víctima de toques impúdicos contó como fue captada por un mototaxista.

La menor relató que saliendo de su colegio fue el mototaxista insistió a la menor para llevarla a su domicilio. Sin embargo, esta persona se desvió y trasladó a la menor a su domicilio, donde comenzó a realizarle toques en partes privadas del cuerpo.

"Yo le dije no, pero me insistía en llevarme a mi casa. Y al ir le dije no es mi casa por aquí y rápido me llevó a una casa y ahí me quería ir pero él me comenzó a tocar y me jaló hacia él" relató la menor.