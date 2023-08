Diputados aprueban dos millonarios créditos internacionales

La Paz, Bolivia

Tras un tenso debate, la Cámara de Diputados aprobó, la madrugada de este viernes, dos créditos internacionales; uno de 150 millones de dólares y otro de 12 millones de euros. Uno que tiene que ver con riego tecnificado y otro con la reactivación del turismo en las regiones de Cochabamba y Potosí.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Yujra, destacó la importancia de estos proyectos de ley de financiamiento por los beneficios que tendría para el país.

En el primer caso, se trata del proyecto de Ley 394/2022-2023, sobre el préstamo N°5721/OC-BO, para el programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I, suscrito el 25 de mayo de este 2023, entre el Bolivia y el BID, por un monto de hasta 150.000.000 de dólares.

En su explicación, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró que el programa de riego será beneficioso para las familias.

Al respecto, la oposición rechazó el proyecto porque no tendría estudios serios ni una justificación concreta.

"Esto no tiene la seriedad respectiva porque no existen estudios previos de factibilidad, eso nos preocupa y no va a tener un destino concreto para las familias del área rural y no va a contribuir a generar soberanía alimentaria, ni mejorar la calidad de vida de los productores rurales", indicó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Oscar Balderas.