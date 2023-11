¿Duendes en Santa Cruz? Merodean una vivienda y trenzan las hojas de las plantas

Santa Cruz, Bolivia

En un relato que dejó perplejos a los vecinos de la Pampa de la Isla en Santa Cruz, una vecina, Guely Escobar, reporta una extraña y misteriosa situación en su propiedad. Las hojas de su árbol amanecieron amarradas y trenzadas, lo que la llevó a creer que un duende visitó su casa en una aparente coincidencia cercana a la festividad de Halloween.

“Nosotros lo que primero pensamos fue el duende, cuando abrí el grifo me di cuenta de ese amarradito y mi marido vio la otra, son dos amarraditos”, contó Guely Escobar, dueña de la casa en cuestión.

Según la leyenda local, en tiempos pasados ​​en Santa Cruz, el duende era conocido por aparecer y jugar con los niños, además de trenzar sus cabellos. “La vez pasada, como en agosto más o menos, también estaba amarrado allá arriba del árbol y lo más sorprendente es que no tiene nudo, es como si por arte de magia apareció así ligadito y está duro”, señaló Escobar.

La vecina Cinda Arana también compartió sus experiencias relacionadas con este misterioso ser: “Vivo hace 40 años acá y mi hija de noche me decía 'mamá, me asusta', y escucho mucho su respirar. En las noches escucho pasos y una noche mi hija Llegó y me dice 'mamá, mamá, hay alguien sentado en mi cama'”.