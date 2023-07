Escalofriante video captado en La Paz: ¿Son niños jugando o duendes corriendo?

La Paz, Bolivia

Un chofer de radiotaxi se encontró con tres pequeñas figuras que correteaban en medio de la noche y decidió filmarlos con su celular. ¿Son niños o duendes? Es la pregunta que recorre las redes sociales.

Las imágenes fueron captadas en la zona de Sopocachi, cerca de la cancha Fígaro, en la calle Circunvalación, cuando el taxista regresaba a su casa y se quedó dentro su auto.

"Esa noche, él estaba llegando tarde del trabajo porque generalmente está hasta medianoche. Vio pasar a dos niñitos jugando y me mandó los videos. Le pregunte qué era y me dijo que me fijara bien, que eran duendes. No parece que fueran niños los del video, parecen unas cosas más chiquititas que juegan y se meten ahí atrás, donde es un terreno vacío, es al lado de mi casa", contó la esposa del conductor.