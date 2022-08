El colegio del profesor acosador es el mismo del estudiante que incitaba a sus compañeras a tener relaciones como parte de un culto

Cochabamba, Bolivia

Este viernes se desarrollará la audiencia de medidas cautelares del profesor de física de 44 años de edad acusado de corrupción de menores. Hasta el momento, se conoce dos víctimas, dos de sus estudiantes, de 16 años, a quienes les propuso tener relaciones sexuales a cambio de subirles las calificaciones.

El sujeto, que se encuentra aprehendido y se abstuvo de declarar, les escribía por whatsapp a altas horas de la noche y les empezaba a hacer insinuaciones para finalmente decirles directamente que si aceptaban tener relaciones sexuales, les mejoraría las notas.

El educador fue aprehendido tras la denuncia de una víctima. Una de sus amigas le contó a la mamá de la víctima sobre la situación. La progenitora le preguntó a su hija y la niña le mostró los chats llorando. Sin embargo, las insinuaciones comenzaron ya en el aula.

"Hace más de dos meses, le agarraba del hombro y le decía: 'algún día vas a ser mía' . Esto se fue agravando. El 6 de agosto le mandó los mensajes, le dice que le gusta mucho, que quiere hacer el amor con ella, que algún día harán el amor sin necesidad de las notas. Por eso, la niña no quería ir al colegio, estaba muy triste, de miedo. Una amiga de esta menor pone la situación en conocimiento de los padres. Proceden a la denuncia", agregó Iriarte.

Con la segunda víctima, el sujeto ya la había citado para el sábado con el fin de tener relaciones sexuales.

Ambas menores son del mismo colegio, ubicado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

La situación en dicha unidad educativa es preocupante pues, además de la presencia de un profesor que pedía sexo a sus alumnas, también es el lugar de estudio del adolescente de 17 años que incitaba a sus compañeras de curso a tener relaciones sexuales con el argumento del culto al 'dios Bek'. La denuncia se hizo en marzo de este año.

Los casos son cuestionados por activistas porque no se han tomado cartas en el asunto. Además, padres de familia denuncian que todo quedó en acuerdos y nada de sanciones.

La madre de familia de una menor que fue víctima del adolescente pide que las autoridades -tanto de la Dirección Distrital como del Ministerio de Educación- intervengan el colegio porque a pesar de haber denunciado al menor, se siguen presentando situaciones de violencia sexual hacia las menores.

"Desde el 2017 vienen pasando semejantes cosas en este colegio. ¿Cómo puede ser que el director permita, calle, no denuncie a las autoridades? Yo tuve que ir y denunciar a la Defensoría porque mi hija estaba siendo víctima de acoso por un estudiante. Si yo no hubiera ido, el director no habría hecho nada y todo se tapaba", denuncio la madre de familia.