El mensaje de monseñor Leigue por los casos de feminicidio y narcotráfico en el país

Santa Cruz, Bolivia

Durante su homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, condenó que en el país exista un ambiente de dolor y tristeza por los casos de feminicidios, infanticidios, narcotráfico y otros hechos de violencia.

"Este ambiente que vivimos, donde hay tantos problemas, incertidumbre, dolor, tristeza por todo lo que pasa, como son los feminicidios, infanticidios, narcotráfico, droga en algunos lugares públicos. Todo lo que vivimos. Cada día escuchamos diferentes noticias de esta índole", dijo.

En ese sentido, llamó a la población a no tener miedo porque el Señor está para acompañar. Manifestó que a pesar de tantos problemas y dificultades que estamos viviendo, Dios no nos deja solos, Él está ahí para darnos ánimo para seguir adelante. Agregó que podemos tener problemas, muchas dificultades, preocupaciones y dolor por todo lo que pasa, pero a pesar de eso, hay que tener confianza en la palabra del Señor.

“No teman a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En esta sociedad que vivimos, hay algunos que quieren destruirnos”, afirmó.

Recordó que, semanas atrás, la Iglesia pasó momentos "muy difíciles, muy complicados, muy dolorosos" con acusaciones de crímenes dentro la Iglesia sin considerar que la institución está formada por personas y toda persona que comete algún delito también pagará, pero no es toda la Iglesia.

"Estas cosas que están pasando, si bien sabemos que no es toda la sociedad, no somos todos los que vivimos en esta sociedad, pero a veces se lo quiere ver como que es la institución la que hace todo esto y son personas. Así como cualquier institución, aquella persona que comete algún delito, algún problema dentro de la Iglesia también pagará por lo que hace, pero es una persona o es un miembro de la Iglesia. Lo mismo podemos ver en los pecados, que son personales y no por lo que yo cometa o por lo que yo haga o por el pecado que yo cometa, voy a contaminar al otro. A veces cuando se trata la Iglesia se lo ve así, como institución, que somos todos malos y no es así. A veces por eso es que se dice tantas cosas de la Iglesia", comentó.

Leigue señaló que hay cosas que hasta cierto momento se pueden ocultar, pero llegará el momento en que se dará a conocer y ¿Quién lo da a conocer?. "Muchas veces somos nosotros mismos, porque algo que se oculta, algo que no es correcto, que no es bueno, no siempre resiste la persona, a estar en silencio", manifestó.