"Él no tuvo piedad ni por su bebé", con pedidos de justicia familiares dieron el último adiós a Viviana

Santa Cruz - Bolivia

La tarde de este miércoles familiares y amigos le dieron el último adiós a Viviana Ojeda, la mujer que se encontraba de seis meses de gestación y fue encontrada sin vida entre matorrales en la comunidad Sombrerito del municipio de La Guardia, de Santa Cruz.

En medio de lágrimas y gritos de justicia el cuerpo de la joven de 21 años fue enterrado en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús (ex la cuchilla).

"Él no tuvo piedad ni por su bebé, ahora mi hermana ya no está con nosotros (...) Pido que lo atrapen, él está libre caminando por ahí como si nada; que lo metan preso y no lo dejen salir ni a él, ni a sus cómplices", fue el pedido de una de las hermanas de la víctima.