“Ella está desesperada por su bebé, no ha podido conocerla”, dijo familiar de madre e hija quemadas tras parto

Santa Cruz, Bolivia

El martes se conoció el caso de una recién nacida y su madre que sufrieron graves quemaduras en el Hospital de Camiri. La hermana de la mujer habló en El Mañanero sobre el drama que han estado enfrentando desde el pasado 15 de junio, cuando ocurrió el incidente.

"Mi hermana no ha podido ver a su bebé, no la conoce y está desesperada", dijo bastante afectada la tía de la recién nacida, que fue trasladada desde Camiri hasta el Hospital de Niños, Mario Ortiz, debido a la gravedad de sus heridas.

La madre continúa bajo observación debido a las quemaduras que presenta en la pierna, además de la herida de la cesárea. "Ella llama llorando preguntando cómo está su hija", mencionó la tía.

Además, la tía mencionó que hasta el momento, los médicos del municipio de Camiri no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el incidente. El día del suceso, simplemente les informaron que hubo un "inconveniente debido a una descarga (...) No permitian que mi hermana la vea y no sabíamos el motivos". dijo.

Afirmó que, recién cuando mencionaron que denunciarían el caso a los medios de comunicación les permitieron ver a la bebé a través de una ventana. Posteriormente, cuando la salud de la recién nacida empeoró, les comunicaron que sería trasladada a Santa Cruz.

El progenitor responsabiliza a los médicos del hospital de Camiri por las quemaduras sufridas a su esposa e hija durante el parto y ya presentó una denuncia en la Estación Policial (EPI-7).

La mujer indicó que su sobrina será sometida a una limpieza quirúrgica este jueves, por lo que aún se desconoce cuando será dada de alta. "Pedimos que se haga justicia y esto no quede impune". dijo.