Emmanuelle Béart reveló que fue víctima de incesto en su infancia

Mundo

La reconocida actriz francesa Emmanuelle Béart, realizó una dura confesión en un documental que será difundido en la televisión gala el 24 de septiembre, donde reveló que fue víctima de incesto durante su adolescencia.

"Tengo 11 años, es de noche, estoy segura, me desgarras el sueño, tengo mucho frío, no salen gritos de mi boca, tengo la boca cosida" , rememora Béart, de 60 años, en la obra " Un silence si bruyant" ("Un silencio tan ruidoso") , que fue presentada este martes en preestreno, según consignó la cadena pública FranceInfo.

Antes de la proyección, Anastasia Mikova, la codirectora de la producción, aclaró que el agresor de la intérprete no era su padre, el cantautor Guy Béart.

Mikova señaló que la actriz, que nunca denunció los hechos, "no desea revelar" la identidad de su abusador y que el documental "no es un ajuste de cuentas". De hecho, la actriz no pensaba inicialmente contar su propia experiencia.