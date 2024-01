"Es una venganza por la denuncia que hicimos": Hijo del acribillado en Entre Ríos dijo que conoce a los asesinos

Cargando...

El hijo de Rosendo Zurita Vásquez, el hombre que este jueves 4 de enero fue acribillado en su motorizado en Entre Ríos, Cochabamba, apuntó a una banda criminal que se dedica al tráfico de drogas y al secuestro como responsable de la muerte de su padre.

El joven negó, en primera instancia, la versión del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, en sentido de que se trata de una disputa de dos bandas criminales y que en medio de esta disputa haya ocurrido un ajuste de cuentas. “Es mentira lo que dice el ministro, esto es porque fui secuestrado el año pasado, se hizo un cabildo en Entre Ríos y se los tiene identificados, y aunque lo meten presos, después los liberan”, denunció el hijo de Zurita.

El joven, que no reveló su identidad por temor a represalias en Entre Ríos, reveló que después de que fue secuestrado en febrero del año pasado, su padre sentó la denuncia en la Policía, pero fue amenazado por sus secuestradores.

“Es una venganza por la denuncia que hicimos, lo culpaban de que mató a uno de los hermanos menores de los secuestradores, pero mi padre no fue el culpable”, argumentó.

“Yo sé muy bien quiénes son, mañana voy a dar datos cuando venga el ministro. Son una banda de delincuentes, se acostumbraron al dinero fácil, es su pan de cada día, secuestrar y sacar dinero a la gente”, añadió.

El joven agregó que su familia pidió un préstamo al banco para pagar el rescate, ya que los secuestradores habían exigido la suma de $us 300 mil dólares. Sin embargo, al ver que no pudieron conseguir esa cantidad, pidieron $us 40 mil dólares.

Señaló que la banda delincuencial que opera en el Trópico cochabambino está conformada por tres o cuatro familias que se dedican al tráfico de droga y al secuestro, incluso se visten de policías para realizar ‘volteos’. Explicó que en Entre Ríos han ocurrido más de 15 secuestros en los últimos meses, pero no han salido a la luz pública porque las víctimas son amenazadas, por lo que prefieren guardar silencio.

“Yo pido que me den garantías, porque yo voy a aclarar mañana y cualquier muerte que haya es por culpa de ellos. Yo solo pido a Dios que se haga justicia”, afirmó.

En el mes de diciembre, se registraron al menos cuatro asesinatos en el mes de diciembre de 2023 en la zona del Trópico cochabambino.

El ministro Eduardo del Castillo ordenó el despliegue de un contingente policial para investigar este hecho.