Rosendo fue acribillado en Entre Ríos y sus familiares acusan a la "Banda de Nabor"

Cochabamba, Bolivia

De acuerdo a las denuncias, los familiares de la víctima acribillada en el municipio de Entre Ríos, Rosendo Zurita V., recibió más de 10 disparos por arma de fuego en el Trópico de Cochabamba.

El hijo de la víctima acusa a la “Banda de Nabor”, a quienes acusó de haberlo secuestrado el pasado 2023 y su familia tuvo que pagar por el rescate, producto de este hecho se realizó una denuncia.

“Quiero que se haga justicia, no soy la única víctima, esta banda se dedica a secuestrar y robar, sé que han escuchado de estos casos, no se hace nada (…) Yo fui víctima de secuestro, desde ese momento fui amenazado por haberlos denunciado (…) El grupo del Nabor, Los Villarroeles, los Rengifos y los Sorucos, son los secuestradores (…) Cuando me secuestraron me dijeron que diga a mi padre que negocie (…) Yo no levanté la denuncia en su contra por eso le quitaron la vida a mi papá”, indicó en contacto telefónico y resguardando su identidad el hijo de la víctima.