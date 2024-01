"Estaba mareado", dijo el feminicida de Katerine, quien falleció por negarse a 'volver' con su expareja

Cochabamba, Bolivia

Katerine M. T. de 42 años fue encontrada por vecinos de la OTB Loyola de Quillacollo, quienes encontraron su cuerpo en plena calle, en un pasaje cerca al río, presentaba heridas y estaba cubierta de manchas hemáticas.

Al reporte físico externo presentaba lesiones producidas por un arma blanca, la madre de dos hijos, perdió la vida producto de ocho puñaladas que recibió, producto de este hecho en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo, se tenía a dos personas sospechosas, su actual pareja y el exnovio.

“Mami me ha pegado estoy bien golpeada, no puedo levantarme, me dijo. Luego me llamó su pareja y me dijo que tuvieron una discusión, que vendría el domingo (…) Yo le dije, tú no tienes ningún derecho de golpearla. A eso su pareja me dijo que su discusión llegó a más. Si a más, haber yo te golpearé que irá a decir tu madre”, relató a la Red Uno la progenitora de Katerine.