Escasez de diésel: Transportistas convocan a una reunión con autoridades de Gobierno para este jueves

Santa Cruz, Bolivia

En una situación sin precedentes, El transporte y sus asociaciones en Bolivia han declarado emergencia a nivel nacional debido al desabastecimiento de diésel, lo que llevó a la convocatoria urgente de una reunión en Santa Cruz para abordar la escasez. Mañana, jueves 16 de noviembre, se espera la presencia del ministro de Hidrocarburos, representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el presidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos).

Héctor Mercado Montecinos, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, expresó la gravedad de la situación, afirmando: “Estamos siendo claros, el transporte pesado está en emergencia a nivel Bolivia”. El transportista instó a la presencia de las autoridades convocadas, subrayando la importancia de resolver la crisis inminente.

“Estamos pidiendo esta reunión desde el día lunes, es por ello que nos hemos apersonado todos los transportistas medidas para determinar que, si el día de mañana no estarían llegando las autoridades llamadas por ley, tomaremos Medidas drásticas”, advirtió Mercado.

Ante la posibilidad de que la reunión no resuelva el problema, los transportistas no descartan la implementación de medidas de presión, cuya naturaleza no ha sido especificada pero que podrían incluir paros, bloqueos u otras acciones contundentes. La crisis en el suministro de diésel plantea serias preocupaciones para la movilidad y el funcionamiento regular de diversos sectores económicos que dependen del transporte de carga en el país.