Estafaron más de 10 mil bolivianos a 6 personas de tercera edad

Cochabamba, Bolivia

Denuncian que estafaron a seis personas de la tercera edad en Cochabamba. Los estafadores pedían préstamos de dinero a cambio del 3% de interés. Los montos oscilan entre los 10 mil bolivianos.

"Nos ha estafado 1360 dólares en 2016. Luego, hemos hecho conciliación con el juez de Cliza, con todos los papeles listo para pagar, no cumple. No nos paga, se oculta, es muy abusivo ", denunció una de las víctimas.

Los afectados piden que les devuelvan el dinero, pues era todo lo que tenían para su vejez.

"Pedimos justicia. Somos de la tercera edad, no somos jóvenes para trabajar. Necesitamos (el dinero) para el pan del día, no hacemos negocio, no hacemos nada, apenas estamos caminando y nos falta el dinero", agregó.

Detallaron que los préstamos se hicieron en montos de 7 mil a 10 mil bolivianos y hay más afectados.

"(Le di) 10 mil bolivianos, no me ha pagado ni un centavo. Me ha prometido pagarme cada mes 30, yo le dije que sí, pero no me ha dado ni un centavo", reclamó otra de las víctimas.