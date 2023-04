Estudiante finge rapto para encubrir aventura amorosa con su novio

Santa Cruz, Bolivia

El pasado sábado 15 de abril, se dio a conocer un caso de presunto secuestro y violación de una estudiante, pero en las últimas horas surgió nueva información que indica que la joven habría inventado la historia.

El novio de la supuesta víctima fue detenido y declaró que “ambos estaban juntos y que la adolescente inventó la historia por temor a sus padres”, esto debido a que estaba llegando tarde a su domicilio.

La fiscal asignada al caso, Mary Cabrera también informó que “no hubo secuestro”. A pesar de esto, el joven será presentado ante un juez cautelar.

Recordemos que, la menor relató cómo fue secuestrada, dopada y violada por tres personas.

"Vinieron directo a mi cara, me agarraron los ojos, la nariz y me taparon para que no grite. No recuerdo nada más que cuando desperté a eso de las nueve y media de la noche, un señor me encontró yo estaba temblando estaba asustada, no había mis cosas," detalló la víctima.