Estudiante se resistió a ser asaltado y fue apuñalado por delincuentes en moto

Santa Cruz, Bolivia

Un estudiante fue apuñalado en su brazo izquierdo mientras resistía a un asalto por parte de dos delincuentes en motocicleta. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 06:07 de la mañana en la zona de La Pampa de la Isla.

Según el relato de la víctima, los asaltantes lo interceptaron exigiéndole sus pertenencias y su teléfono celular. Ante la negativa del estudiante de entregar su dispositivo, se produjo un forcejeo en el que uno de los agresores le clavó un cuchillo en el brazo.

"No quería darles mi teléfono porque me costó mucho conseguirlo", declaró el afectado. “Forcejeamos en el piso, y si no hubiera puesto mi brazo en el pecho me hubiera dado ahí”, agregó.