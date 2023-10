"Evistas" anticipan que alteños se opondrán a cabildo y "Arcistas" les recuerdan los hechos del 2019

Bolivia

A horas de que se lleve acabo el cabildo en El Alto, las diferentes posturas de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) se agudizan.

Javier Zavaleta, ex ministro de defensa, cuestiona la realización del cabildo y señala que fue un "error" que se realice en la ciudad alteña en una fecha donde se recuerda a los muertos del denominado "octubre negro" del 2003. Anticipó el rechazo por parte de sus pobladores.

En respuesta Hugo Moldis, también ex ministro de gobierno, cuestiona lo ocurrido el 2019, donde el presidente de ese entonces, fugó del país.

“Ustedes no quieren hablar de lo que ocurrió el 2019. Existieron errores que llevaron a la división de hoy, es por eso que el Mas no es lo de antes” indicó Moldis.

Zavaleta se une a las autoridades y ex autoridades que insisten en que el cabildo es una manera de demostrar una futura candidatura a las elecciones generales.

“Quieren conformar un nuevo partido pero no se animan ha admitirlo porque aun quieren arrastrar a más masistas porque quieren restarle al Mas mayores personas y si no es así díganlo de frente que no quieren armar un nuevo frente. Si no hablan claro la gente los va a juzgar”