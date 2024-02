'Evistas' piden no dividir el Trópico, tras propuesta de binomio Andrónico-Morales

Bolivia

Evistas rechazaron la propuesta de un binomio presidencial conformado por Andrónico Rodríguez y Evo Morales como la propuesta del Movimiento al Socialismo (MAS) para el 2025, es más, lo ven como un intento de división.

En la pasada jornada, el exvicepresidente Álvaro García Linera aseguró que ve a Rodríguez como la mejor opción para continuar con la segunda etapa del MAS. Dijo que lo "ideal sería que el nuevo líder cuente con el apoyo de Evo y de Arce", sin embargo, en caso de que el MAS continúe fracturado, el mejor binomio sería Andrónico-Evo, agregó en entrevista en Que No Me Pierda.

La reacción de los evistas no se dejó esperar y acusaron a la exautoridad de querer dividir al movimiento cocalero en el Trópico cochabambino con sus declaraciones.

Así, el senador Leonardo Loza (MAS) señaló que García Linera es el vocero del gobierno. Además, le advirtió que "no se meta" con el Trópico, ni en temas internos del MAS.

El senador dijo que "siempre los discriminó", además menospreció a Morales por no ser un profesional.

"No nos busque, no nos divida, no actúe al mejor estilo neoliberal. Al hermano Evo lo ninguneó, lo trató de no profesional, trata de hacernos dividir a la región del Trópico de Cochabamba, hacernos pelear usando el nombre del hermano Andrónico Rodríguez. No importa que nombre o que argumento utilice, no nos va a dividir", agregó.