¿Evo y Andrónico, binomio presidencial 2025? Así lo afirma un diputado del MAS

El ala 'evista' del Movimiento Al Socialismo (MAS) tendrá como binomio para las elecciones generales del 2025 a Evo Morales y Andrónico Rodríguez, así lo afirmó el diputado Freddy López.

El diputado del ala evista adelantó que desde ese sector del MAS se piensa en el binomio Evo Morales- Andrónico Rodríguez (actual Presidente del Senado) de cara a las elecciones generales del 2025.

“El pueblo ya definió quién irá a la cabeza, nuestros representantes serán los compañeros Evo Morales y Andrónico Rodríguez (…) Quienes están definiendo son los militantes”, aseveró López, citado por medios locales.

El parlamentario realizó esas declaraciones en una respuesta al exvicepresidente Álvaro García Linera, quien en diferentes declaraciones en medios de comunicación sostuvo que Morales ya no tiene la fuerza ni el apoyo suficiente, como en 2005, para ganar las próximas elecciones generales. Además, López subrayó que no volverán a cometer el mismo error de elegir candidatos que no sean del pueblo, como ocurrió con el presidente Luis Arce.

“Esas personas (del arcismo) simplemente están cuidando sus espacios, sus empresas, (Álvaro García Linera) es la persona que le ha hecho equivocar a nuestro hermano Evo Morales. En ese sentido, quiero decirle a Linera que el pueblo ha definido quién va a ir a la cabeza (en 2025), va a ir uno del pueblo que es el compañero Evo y el compañero Andrónico Rodríguez. Son las personas que van a ir como representantes a la cabeza”, aseguró López.

El oficialismo se encuentra dividido entre 'arcismo' y 'evismo' y, en medio de esas pugnas, los seguidores de ambas facciones ya adelantaron que sus líderes se presentarán a los comicios del 2025. En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023 con el que inhabilitó a Morales para la próxima candidatura, porque no es un derecho humano, publica ANF.

"Hemos visto quienes son los oportunistas, y esos deben ser desechados", añadió.

Según López, pese a los obstáculos, Morales se presentará porque está legalmente habilitado, debido a que la Constitución Política del Estado no habla de una candidatura descontinua.