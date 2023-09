Bolivia

Andrónico Rodriguez, presidente de la cámara de Senadores, negó que exista "un plan" de conformar un binomio con el ministro de gobierno, Eduardo Del Castillo, en las elecciones presidenciales de 2030.

La declaración surge en respuesta a el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien este fin de semana aseguró que existen planes de posisionar al ministro de Gobierno y al senador Rodríguez, como candidatos presidenciales.

Ante una posible candidatura, la autoridad señaló que desde el 2020, su nombre es utilizado para crear "especulaciones" en torno a elecciones en el país.

"No es novedad que a mi me pongan de binomio con todo el mundo, primero Andrónico-David 2020 , después Lucho- Andrónico. Bueno yo no estoy en esta carrera de competencias de quién es quién para hacerse nombre de candidato a la presidencia", añadió el senador del MAS.