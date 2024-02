Exsecretario se deslinda de responsabilidad en caso de camioneta precintada en la Gobernación

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El exsecretario de Desarrollo Productivo, Edgar Landívar, se desligó de cualquier implicación en el caso de una camioneta oficial presuntamente mal utilizada por una funcionaria que intentó retirar documentación de oficinas de la institución departamental.

Landívar, afirmó que este hecho ocurrió el pasado 30 de enero y no así tres días antes de la posesión del nuevo gabinete del gobernador interino Mario Aguilera. "Yo si tengo conocimiento de este suceso que se presentó el día martes y no hay no tengo absolutamente nada que ocultar”, dijo.

La camioneta en cuestión, según Landívar, estaba bajo custodia dentro de la Gobernación y pertenecía a la Dirección de Desarrollo Productivo, por lo que su manejo debía estar restringido al director de dicha área.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Fernando Terceros, aseguró desconocer sobre el caso, a pesar de que la funcionaria implicada es parte de su equipo de trabajo. Sin embargo, según el exsecretario, Terceros había firmado una carta en respuesta a preguntas de la oficina anticorrupción sobre el mismo tema.

“Creo que hay que ser bien transparentes, señor Terceros, usted firmó una carta respondiendo a las preguntas que le hizo la oficina anticorrupción sobre este mismo tema”, agregó.

Ante la denuncia, Landívar se ha desvinculado de cualquier responsabilidad, alegando que dejó su cargo antes del incidente y estuvo ocupado atendiendo a su madre, quien estaba hospitalizado.