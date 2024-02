Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, solicitó una petición de informe al Ejecutivo para tener conocimiento de la camioneta precintada con documentos y detalles de la funcionaria que intentaba retirarlos, porque aparentemente pertenece a la actual gestión y de manera extraoficial se conoce que los archivos son de proyectos carreteros; dependiendo de la información se podría derivar ante el Ministerio Público. El Movimiento Al Socialismo (MAS) también exigió informe, pero pidió la acción inmediata del Ministerio Público.

“Tenemos entendido de que había documentos de la Gobernación que estaban siendo retirados en fecha 30 de enero, cuando el anterior secretario ya había entregado el despacho en fecha 26 de enero”, señaló Matkovic. “No es un procedimiento normal retirar documentación sin autorización, entonces ¿quién autorizó? Entendemos que estamos en un proceso de transición; las personas que autorizaron o las que sacaron están en funciones”, agregó.

A su vez, el presidente de la ALD indicó que “si vemos que existe algún acto delictivo, se va a remitir al Ministerio Público”.

De igual manera, el MAS solicitó su petición de informe y pide que de manera inmediata intervenga el Ministerio Público. “Pedimos con esta nota que se nos pueda informar de todo, qué tipo de documentación existe dentro de esta camioneta, porque sabemos que la semana anterior se han perdido computadoras del Gobierno Departamental de Santa Cruz de la Dirección de Transporte”, manifestó Dilfer Renteria, jefe de bancada del MAS.

“Pedimos a la Fiscalía ya que se encuentra precintada esa camioneta, se debe desprecintar para ver qué tipo de documentación se encuentra adentro”, añadió.

En respuesta a las acusaciones, Edgar Landívar, exsecretario de la Gobernación, respondió a la supuesta denuncia de haber retirado documentación de la Gobernación, y aclaró que este hecho ocurrió después de la posesión del gobernador en suplencia.

“Esa camioneta estaba en calidad de custodia dentro de la Gobernación, pertenece a la Dirección de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Desarrollo Económico; por tanto, no debería ser manejada sino por Juan de Dios Padilla, que es el director de la Dirección de Desarrollo Productivo”, dijo Landívar. “Quiero dejar claro que no tenemos absolutamente nada que ver con este tema”, acotó.

El secretario de Desarrollo Económico, Fernando Menacho, se refirió a la denuncia alegando que la información pertinente debe ser solicitada a las oficinas de Transparencia, y afirmó haber derivado un informe sobre la situación. Sin embargo, se mostró molesto ante las preguntas de los medios de comunicación.

“Vayan a Transparencia, ellos tienen que informarles. Tengo un informe en donde no se habla de ninguna camioneta. He leído el informe y es a lo que me remito; el informe pregunta quién es la funcionaria, dónde trabaja y eso se ha respondido”, mencionó Menacho.

En tanto, Fabiola Medina, fiscal de Obras, quien fue señalada en el intento de retirar los documentos, dio su versión indicando que los archivos eran de su propiedad y que no requería autorización para su retiro. Medina, sin embargo, entró en contradicciones al mencionar que los documentos eran de proyectos carreteros realizados por la Dirección de Obras Públicas.

“Son documentos míos. Les voy a explicar todo, pero necesito hablar primero con mi jefe, por ahí me dice que no es necesario que hable y que él va a hablar”, dijo Medina.

“No necesito autorización para retirar esos documentos”, concluyó.