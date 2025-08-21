TEMAS DE HOY:
Policial

Falla humana podría ser la causa por la que una cisterna explotó en la ruta La Paz-Oruro

Dos personas resultaron heridas durante el accidente, reciben atención médica.

Silvia Sanchez

21/08/2025 14:55

La Paz, Bolivia

La Policía continúa con el proceso de investigación sobre la explosión de una cisterna en la ruta La Paz-Oruro, hecho que dejó dos personas heridas y provocó alarma entre los transportistas.

Las personas heridas se encuentran recibiendo atención médica, se trata del conductor y su acompañante, ambos se recuperan favorablemente, según el reporte de la unidad de Bomberos.

Desde la unidad de Bomberos, brindaron detalles acerca del trabajo que se desarrolló en la carretera para sofocar el fuego y evitar una mayor emergencia.

Por otra parte, se considera que el accidente pudo haberse provocado por una falla humana, una mala maniobra “por esquivar un bache”, según se dio a conocer.

Programación

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

