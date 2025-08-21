TEMAS DE HOY:
Monstruo de Morochata Asesinato El Monstruo de Morochata

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Asociación Nacional de periodistas repudia acoso y agresión a presentadora en Oruro

El agresor también habría sido identificado acosando a la periodista de otro medio televisivo.

Silvia Sanchez

21/08/2025 15:21

Imagen captura RR.SS.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras que se diera a conocer un hecho de acoso y agresión en contra de una periodista durante la transmisión de su programa televisivo en Oruro, desde la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas (CMPLP) se pronunciaron y condenaron la agresión sufrida por una de sus colegas, por lo que solicitaron una sanción ejemplar.

“El agresor se abalanzó violentamente sobre ella, propinándole golpes y amenazas de muerte. Este hecho constituye violencia de género y un atentado contra la libertad de prensa”, dice parte del comunicado.

 

Además, señalaron que el hombre también habría sido identificado por otra periodista, cuando el sujeto la acosaba y la perseguía intimidándola en la vía pública.

Exigieron una investigación prolija y transparente, además de las sanciones bajo la Ley 348 y la protección integral para la periodista y su familia.

La periodista agredida, aseguró desconocer al hombre, y denunció que el mismo la acosaba intentando brindarle algunos obsequios, sin embargo, ante el rechazo, el hombre burló la seguridad en el medio de comunicación, y la agredió con golpes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD