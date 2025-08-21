¿Coincidencia?: Hermano de policía baleado en la Busch también fue herido en un operativo encubierto

Coincidencia, destino o simple mala fortuna. Dos hermanos, ambos policías, resultaron heridos por arma de fuego en operativos encubiertos realizados en diferentes años, con un inquietante patrón: ambos fueron atacados por ciudadanos brasileños en intervenciones distintas.

El primer hecho se remonta al 9 de noviembre de 2018, cuando el cabo Rudy Z.P., recibió un impacto de bala en el glúteo durante un operativo en la zona del Zoológico. La bala ingresó por el glúteo izquierdo y salió por el muslo derecho.

Según el informe policial de ese entonces, la intervención buscaba desarticular a traficantes de armas. Poco después, la policía logró la aprehensión de dos ciudadanos brasileños vinculados al hecho.

Siete años más tarde, en agosto de 2025, la historia volvió a repetirse. Esta vez, el herido fue el sargento segundo Manuel R.Z.P., hermano de Rudy. Durante una operación encubierta en la avenida Busch, recibió un disparo cuando intentaba interceptar a un sospechoso, también de nacionalidad brasileña, que logró darse a la fuga y hasta ahora permanece prófugo.

Ambos casos revelan un inquietante paralelo: dos operativos similares, dos hermanos policías heridos y atacantes de la misma nacionalidad. Las autoridades aún investigan las circunstancias del último hecho y mantienen un despliegue para dar con el paradero del agresor.

Mira la programación en Red Uno Play