Fejuve bloquea El Alto en demanda de aprobación de créditos y proyectos

Vehículos deben tomar rutas alternas para llegar a sus destinos y cientos de personas tuvieron que caminar largos trechos hasta su trabajo o colegio. Además, hoy es día de feria, lo que incrementa la molestia de la población.

"A los parlamentarios no les ha dado la gana de aprobar nuestros proyectos, la ley 145, para los ocho carriles en la avenida, hay otras demandas con el teleférico, que no nos hacen caso", comentó un dirigente, que no descartó radicalizar las medidas de presión.