Arcistas advierten que "no permitirán subirse a la testera", durante sesión de este martes

A un día de que se retome la sesión en la Cámara de Diputados tras la bochornosa jornada del jueves pasado, la asambleísta Gloria Callizaya -quien protagonizó los gritos, empujones y peleas ese día- aseguró que "no permitirá jamás" que suban a la testera, diputados que no integren la directiva.

Callizaya, que pertenece al ala 'acista' del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que no permitirá el peso de quienes, según ella, no deben estar ahí, tras la sesión que entró en cuarto intermedio hasta mañana martes 27 de febrero, a las 14:00.

Durante del debate del jueves 22 de febrero, la diputada empujó y forcejó con sus colegas de Comunidad Ciudadana (CC) para no dejar que subieran a la testera, junto a otros asambleístas del MAS.

"No voy a permitir jamás que suban a la testera, porque anualmente nombramos al directorio que nos lleva adelante y ningún diputado (…) debe entrar, como lo han hecho ellos, parecían todo el directorio sentado en todas las sillas, pese a que estaban habilitados cuatro", aseveró Callizaya, según reporta Brújula Digital, tras indicar que defenderá los proyectos de créditos para el Gobierno.

Posteriormente, fue denunciada en la Fiscalía por dos asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) por lesiones graves y leves. Así, la diputada Mayra Zalles dijo que la legisladora masista la empujó al piso, le escupió y arañó el rostro. Ella presentó una denuncia penal por lesiones graves y leves. El informe forense establece que tiene cinco días de incapacidad.

Otro que denunció a Callizaya fue el diputado José Manuel Ormachea, quien incluso quedó con el pantalón debajo de su cadera. Él además extendió la denuncia a otros tres legisladores del MAS del ala arcista Sarah Crespo Arze, Delfor Burgos Aguirre y Deisy Choque Arnez. Tiene seis días de incapacidad médico legal.

Callizaya acusó a Ormachea de subirse a la testera para afectar la sesión e insultar a la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco.

“No he ido a agredir a su curul (de Ormachea), he salido en defensa para que se apruebe todos los proyectos (…) Cuando salta Ormachea le dice a la diputada Challco ‘cojuda no te voy a hacer llevar la sesión (…) Ahí me metí”, argumentó.

Agregó que el diputado de Comunidad Ciudadana empezó a mandarle “besos y a acosarme, entonces yo dije, ‘no te voy a dejar que así me estés jugando’. Yo subí y le quería jalar, pero su chompa se descosturó (…) Su costura seguramente ha debido estar rota, apenas le jalé y luego lo he soltado, tampoco he querido agarrarle, ni siquiera le he jaloneado”.

Callizaya dijo que se defendió ante la agresión, pero ahora ella está acusada de ser la agresora “o sea, yo debo ser Hulk para atacar a siete diputados”.

El legislador de CC, Alberto Astorga, informó que se pedirá la “expulsión inmediata” de Callizaya, a quien calificó como “diputada golpeadora” que ha dañado la imagen de la Asamblea Legislativa, reporta el citado medio.

“Vamos a exigir su expulsión inmediata de esta diputada porque prácticamente en vez de venir a sesionar a debatir, lo único que hace es golpear a los diputados de oposición, entonces no tiene moral para venir a hablar absolutamente nada”, dijo el diputado Astorga.

La sesión de mañana se instalará en medio de un escenario de conflictividad, ya la que oposición y 'evistas' buscan imponer el tratamiento de las normas para cesar magistrados, mientras que los 'arcistas' quieren mantener el orden del día y tratar los créditos.