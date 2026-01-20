Fiscalía investiga ganancias ilícitas en el caso del joven acribillado en el Urubó

Las autoridades han intensificado los operativos para identificar a los responsables del asesinato de un joven de 26 años ocurrido en la exclusiva zona del Urubó. Tras los primeros indicios, la Fiscalía decidió ampliar el espectro de la investigación hacia el presunto origen irregular de activos.

El fiscal a cargo, Dr. Franz Delgadillo, detalló el estado actual del proceso y los hallazgos realizados en los recientes allanamientos.

Al respecto, señaló: “En la Fiscalía de Porongo se encuentra en investigación el delito de asesinato. Sin embargo, ya se han iniciado las investigaciones por el delito de ganancias ilícitas dentro de la Unidad Especializada de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz”.

La recolección de pruebas ha permitido avanzar en la configuración de un posible móvil. “Dentro de los inmuebles se ha logrado colectar una suma de dinero y documentación que se continúa analizando. Dentro de las hipótesis, se maneja un ajuste de cuentas que se encuentra aún en investigación, no podemos indicar aún que sea por narcotráfico como se estaría indicando”, puntualizó Delgadillo.

Hasta el momento, el flujo de información de testigos ha sido constante para reconstruir las últimas horas de la víctima.

El fiscal concluyó indicando que: “Hasta la fecha ya se han tomado más de 10 declaraciones testificables, por lo cual continuamos investigando para llegar a la verdad”.

Mira la programación en Red Uno Play