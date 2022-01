"Fue un juego estúpido (...)", dijo uno de los jóvenes que hizo beber alcohol a dos canes

Cochabamba, Bolivia

Uno de los tres jóvenes que hizo tomar bebidas alcohólicas a dos canes habló con la Red Uno y dijo que “todo fue un juego estúpido, la botella no tenía alcohol, sólo tenía agua (...) Sólo estábamos jugando".

Un médico veterinario lamentó las imágenes que se hicieron virales. “El suministro de alcohol para los animales es peligroso y perjudicial, les provoca lesiones en el sistema nervioso, causándoles convulsiones, dificultad para respirar, mareos, puede incluso sufrir un coma, el alcohol es nocivo”, indicó el especialista.

El joven de 17 años indicó que dieron agua y no alcohol a los canes. Pidió disculpas y señaló que jamás lastimaría a las mascotas que crio desde pequeñas. Señaló que a raíz del video fue amenazado.

“He participado de este hecho, pero fue un juego estúpido, pero esa botella no contenía alcohol, tenía agua, tengo las pruebas de eso. Yo nunca lastimaría a un animal, yo vivo solo con mis mascotas. Me están amenazando, quiero pedir disculpas (…) Sólo era un juego, era agua. Yo no lastimaría a un can”, indicó.