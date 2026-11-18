Los autos modernos incorporan cada vez más tecnología: pantallas, sensores, cámaras, sistemas de seguridad y asistentes de conducción. Sin embargo, detrás de todas estas funciones existe un componente que muchos conductores pasan por alto: la batería de 12 voltios.

Aunque un vehículo híbrido o eléctrico cuenta con una batería de alto voltaje que proporciona energía para su desplazamiento, también necesita una batería auxiliar para alimentar los sistemas electrónicos. Por eso, incluso un auto que no utiliza gasolina puede presentar problemas si falla esta pieza.

¿Por qué los autos eléctricos también necesitan una batería pequeña?

La batería de alto voltaje es la encargada de suministrar energía al motor eléctrico, pero no cumple por sí sola todas las funciones del vehículo.

La batería auxiliar de 12 voltios alimenta los accesorios y los sistemas electrónicos. Entre ellos están las luces, las alarmas, los seguros, las pantallas y diferentes dispositivos de control.

En los vehículos eléctricos, un convertidor toma energía de la batería principal para alimentar los sistemas de bajo voltaje y recargar la batería auxiliar.

Esto significa que, aunque la batería grande tenga suficiente carga para mover el vehículo, una falla en la de 12 voltios puede impedir que el auto active correctamente sus sistemas.

No todas las baterías sirven para cualquier vehículo

La batería que necesita un automóvil depende de su tecnología y de las exigencias eléctricas de cada modelo.

En los vehículos convencionales, la batería tradicional cumple la función de proporcionar energía para arrancar el motor y alimentar los sistemas eléctricos.

En cambio, los autos con sistema Start-Stop necesitan baterías preparadas para soportar constantes ciclos de encendido y apagado. En estos casos, los fabricantes suelen utilizar tecnologías EFB o AGM.

Los vehículos híbridos y eléctricos también pueden incorporar baterías auxiliares de 12 voltios con tecnologías específicas, según las características establecidas por el fabricante.

¿Qué significan AGM y EFB?

Dos tecnologías que aparecen con frecuencia en las baterías de los vehículos modernos son AGM y EFB.

AGM: significa Absorbent Glass Mat. Utiliza separadores de fibra de vidrio que retienen el electrolito entre las placas. Esta tecnología permite soportar mayores exigencias eléctricas y ciclos de trabajo.

EFB: corresponde a una batería de electrolito líquido mejorada, diseñada para soportar más ciclos de carga y descarga que una batería convencional.

La diferencia es importante porque reemplazar una batería especializada por otra que no cumple las mismas características puede afectar el funcionamiento del sistema eléctrico.

¿Por qué el sistema Start-Stop exige más a la batería?

Algunos vehículos apagan automáticamente el motor cuando el conductor se detiene en un semáforo o queda atrapado en el tráfico. Cuando retoma la marcha, el motor vuelve a encenderse.

Este sistema busca reducir el consumo de combustible y las emisiones durante las detenciones. Sin embargo, también exige más a la batería, porque debe soportar numerosos ciclos de encendido y mantener activos los sistemas eléctricos mientras el motor permanece apagado.

Por esa razón, estos automóviles necesitan baterías diseñadas para ese tipo de funcionamiento y no cualquier modelo convencional.

¿Cómo elegir la batería correcta para tu auto?

Antes de cambiar la batería, es importante revisar las especificaciones del fabricante. No basta con conocer el tamaño o el precio: también hay que comprobar la tecnología y la capacidad que requiere el vehículo.

Entre los principales aspectos que conviene verificar están:

Tecnología: convencional, EFB o AGM, según el modelo.

Capacidad: debe corresponder a las especificaciones del fabricante.

Potencia de arranque en frío (CCA): indica la capacidad de suministrar corriente para el arranque en condiciones de baja temperatura.

Tamaño y conexiones: deben coincidir con el espacio y los terminales del vehículo.

En los autos híbridos y eléctricos, el reemplazo de la batería auxiliar debe quedar en manos de personal capacitado, debido a que estos vehículos también incorporan sistemas de alto voltaje.

¿Qué hacer con una batería usada?

Una batería de automóvil no debe desecharse junto con la basura doméstica. Estos componentes contienen materiales como plomo y ácido que pueden contaminar el suelo y el agua si no reciben un tratamiento adecuado.

Lo recomendable es entregarlos en centros de servicio o puntos de recolección que gestionen su reciclaje.

La próxima vez que tu vehículo necesite una batería, recuerda que no todas son iguales. Incluso en los autos más modernos, esta pequeña pieza continúa siendo fundamental para que los sistemas electrónicos funcionen correctamente.