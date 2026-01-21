Hombre intentó irse con sus amigos y terminó denunciado por su expareja por agresión física

Una mujer denunció haber sido víctima de agresión física por parte de su expareja, hecho que es investigado por el Ministerio Público; sin embargo, la defensa del acusado sostiene que no existió una agresión unilateral y que el incidente corresponde a una pelea de pareja ocurrida en la madrugada.

El abogado Rudy Castro, defensa del denunciado, explicó que los hechos se registraron alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando su cliente intentó retirarse junto a unos amigos para continuar consumiendo bebidas alcohólicas. “Mi cliente quería irse con sus amigos a otro lugar porque en el motel no podían seguir tomando”, señaló.

Según Castro, la supuesta víctima habría reaccionado de manera violenta al intentar impedir que el hombre se fuera. “Ella empieza a agredirlo, a decirle que no se vaya, que se quede con ella. Mi cliente no quería estar con ella y quería que se vaya a su casa”, afirmó el jurista.

El abogado indicó que, pese a la situación, su defendido decidió no dejar sola a la mujer. “Mi cliente no la dejó ahí, se quedó con ella, y otras personas también estuvieron presentes”, manifestó.

Castro aseguró que existen cámaras de seguridad y videos que respaldarían la versión de la defensa. “Hay imágenes donde se evidencia que ha sido una pelea de pareja”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el Ministerio Público habría actuado con objetividad en el caso. “La fiscal ha valorado las pruebas, mi cliente tiene domicilio, trabajo, familia y no registra antecedentes penales”, afirmó.

El abogado también reveló que, durante conversaciones entre las partes, la denunciante habría solicitado una compensación económica. “La supuesta víctima pidió 20.000 bolivianos por daño y perjuicio, argumentando que es madre soltera y tiene dos hijos, pero ese monto no fue entregado”, indicó.

Finalmente, Castro cuestionó la aplicación de la Ley 348, señalando que, a su criterio, debería considerarse el contexto completo de los hechos. “Se debe analizar cada caso con objetividad y no criminalizar sin pruebas”, concluyó.

