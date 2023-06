'Huérfanos de los feminicidios': 540 menores quedaron sin madre desde 2018

Cargando...

Bolivia

Alerta nacional por el número de infanticidios y feminicidios que se registran en el país. Según el último reporte, en lo que va del año se han registrado 10 asesinatos de niños y 43 muertes violentas de mujeres, la mayoría eran madres de familia.

En cuanto a los infanticidios, 3 sucedieron en Santa Cruz, 3 en La Paz, 2 en Cochabamba, 1 en Oruro y 1 en Potosí, dando un total de 10 niños asesinados en lo que va de 2023.

A la vez, el número de feminicidios también se ha incrementado de forma considerable en los últimos meses. Así, Santa Cruz reporta 14 casos; La Paz, 8; Cochabamba, 7; Potosí, 6; Tarija, 3; Beni, 2; en Sucre, Pando y Oruro, 1 caso, respectivamente. En total, 43 mujeres han sido asesinadas en estos primeros seis meses del año, según la Fundación Voces Libres.

Uno de los temas más preocupantes, en este contexto, se refiere a los "huérfanos de los feminicidios" porque los niños también se ven afectados por estos casos.

De acuerdo con el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, en los últimos cinco años, 540 niños quedaron huérfanos porque sus madres fueron asesinadas.

En 2018, se reportaron 75 niños huérfanos a causa de feminicidios; en 2019, la cifra aumentó a 135; el 2020 disminuyó a 93. Sin embargo, en 2021 la cifra se incrementó a 106 y el 2022 llegó a 131 niños huérfanos.

Así, más de medio centenar de menores sufren la ausencia de su mamá. Estas cifras demuestran que la violencia en los casos de feminicidios no solo afecta a las mujeres, sino también a sus hijos y a todo su entorno familiar. Además, muchos de los procesos no concluyeron y los responsables no enfrentaron a la justicia.

Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, reveló este lunes que el Gobierno está analizando la posibilidad de solicitar una reforma constitucional por iniciativa presidencial para endurecer las penas contra feminicidas e infanticidas más allá de los 30 años de cárcel.

“Estamos analizando la posibilidad de hacer una reforma a iniciativa del presidente, podría ser”, afirmó y explicó que demandas como la sumatoria de condenas y castración química no pueden ser incorporadas en la normativa jurídica con solo una ley.

“Hay ciertas propuestas que no pasan por una simple ley, necesitan reforma constitucional, somos claros en eso. La Constitución reconoce 30 años de cárcel sin derecho a indulto y no más”, informó respecto a la máxima pena que establece la normativa boliviana, según reporta la agencia ABI.

Según la autoridad, la sociedad demanda sanciones más duras contra feminicidas e infanticidas antes los hechos cada vez más frecuentes como castración química, la sumatoria de penas por cada delito e incluso la pena de muerte.

Siles afirmó que el Ejecutivo ha “escuchado atentamente todas las propuestas que se han presentado” ante el incremento de los “hechos de violación, abuso sexual contra niños niñas y adolescentes y también violencia de género, feminicidios”.

“Todas las propuestas se están analizando. Nos han propuesto pena de muerte, nos han propuesto castración química, nos han propuesta sumatoria de penas y nos han propuesto también el endurecimiento de las penas, ¿Qué nos corresponde a nosotros? Responder a eso”, afirmó en una conferencia de prensa.

Sin embargo, aclaró que avanzar en alguna de estas propuestas “necesita de una reforma constitucional”.

“La Constitución no reconoce otra condena que no sea la pena privativa de libertad; castración química u otra medida tendrá que pasar por una reforma constitucional, no lo descartamos, es decir estamos abiertos”, complementó Siles.