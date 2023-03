"Mi madre ya no va a llegar nunca": investigan un presunto feminicidio en San Julián, dos niños quedan en la orfandad

Santa Cruz, Bolivia

Este domingo, una mujer de 26 años de edad fue encontrada sin vida. Su pareja asegura que ella se quitó la vida ahorcándose por problemas sentimentales.

La familia de la joven pide justicia pues están seguros que ella no cometió suicidio, porque tenía dos hijos varones, a quienes se dedicaba por completo.

"A mi hija me lo han matado. No se ahorcó ella solita. En la mañana, ese hombre le había hecho tomar, le pegó. Dice que cada día peleaban, yo no sabía", contó la madre de la víctima entre lágrimas.