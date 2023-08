Jefes de la Felcn fueron citados por el caso Marset, pero Fiscal desconoce si declararon

Bolivia

A 26 días de la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, la Fiscalía del país continúa con las investigaciones.

Marset huyó de las autoridades bolivianas cuando iban a capturarlo en Santa Cruz. Desde la clandestinidad, publicó algunos videos con polémicas declaraciones, en la que aseguró incluso que tuvo ayuda de jefes policiales para huir.

En ese sentido, el fiscal Julio César Porras, informó que los jefes antidrogas nacional y departamental fueron citados como parte de la investigación, pero no confirmó si ya asistieron a declarar.

"Como el delito de tráfico, no los hemos citado todavía; ha sido la Unidad Anticorrupción la que lo hizo. Nosotros todavía no los hemos convocado. Tenemos conocimiento de que ya lo han hecho, pero no tengo el dato de que si llegaron a declarar, pero estaban citados", comentó el fiscal asignado al caso.