La contundente respuesta de Shakira a Piqué respecto al ataque de sus fans latinoamericanos

Este domingo Shakira viajó finalmente a Miami, donde empezará una nueva vida junto a sus dos hijos Shasha y Milán, afirmó que no siempre las cosas pueden salir como uno las sueña.

"Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…", señala el post acompañado de una historia de Shakira.

El pasado 1 de abril, Gerard Romero, entrevistó a Piqué, en el momento el exfutbolista relató todo lo que le tocó vivir, tras el escandaló señalado por su declaración.

El mismo hizo referencia a los presuntos ataques que sufre, por parte de los fans latinoamericanos de la cantante colombiana y exesposa Shakira.

“Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada”, manifestó Piqué.