Piqué revela que es terriblemente atacado por fans latinoamericanos de Shakira

En su última entrevista realizada recientemente, el exfutbolista Gerald Piqué reveló detalles sobre los presuntos ataques que sufre, por parte de los fans latinoamericanos de la cantante colombiana y exesposa Shakira.

Así mismo, Piqué afirmó que su expareja es conflictiva por ser latinoamericana, por lo que aseguró que sus fans son iguales que ella.

“Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada”, manifestó Piqué.