Le pidieron el celular durante un examen y descubrieron que era violada por su maestro

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una impactante revelación, la madre de una estudiante de 17 años dio a conocer en una entrevista con el programa “El Mañanero” que su hija era víctima de violación por parte de su profesor de matemáticas. El caso sacudió a la comunidad educativa y llevó a la aprehensión del docente de 50 años.

Los hechos salieron a la luz el jueves 5 de octubre cuando, durante una rutina diaria, el celular de la adolescente fue secuestrado. El director del centro educativo tomó conocimiento de una serie de conversaciones comprometidas en la aplicación de mensajería WhatsApp y de inmediato informó el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).

La madre de la víctima, visiblemente conmovida, reveló que su hija había estado sufriendo abusos sexuales durante aproximadamente un año. A pesar de los terribles acontecimientos, la adolescente nunca había compartido su angustia con su madre, aparentemente debido al miedo y la vergüenza que sentía.

La madre expresó su preocupación por el estado emocional de su hija, quien se encuentra en un estado de profundo trauma y vergüenza. La joven se niega a salir a la calle y evita asistir al colegio. La madre, que también es madre soltera y de escasos recursos, hizo un llamado desesperado a las autoridades para que se haga justicia y se garantice que el agresor no queda en libertad.

Cargando...

“Prácticamente tenía miedo y vergüenza de decirme. Se sentía muy mal y no sabía cómo explicarme las cosas. (Su agresor) era su tutor, profesor de matemáticas, quien la amenazaba con aplazarla. Además, sabía que yo soy una persona enferma. Mi hija siempre fue la mejor alumna. Hace dos días me enteré de todo, fue como un balde de agua fría para mí. Mi hija se encuentra muy mal, tiene vergüenza de salir a la calle, no quiere ir al colegio e incluso siente vergüenza de Mí misma Llora y no quiere comer”, contó entre lágrimas la madre de la adolescente víctima de violación.

“No sé qué hacer, me siento impotente. Pido justicia y que no suelten a ese hombre, por favor. Para mí, mi niña es todo, le arrebataron su inocencia a mi pobre hija. Pido a la Policía y al fiscal departamental que no abandonen a mi hija, para que no liberen a ese desgraciado, porque estoy segura de que mi hija no es la única víctima en ese colegio”, añadió.

La progenitora también planteó la posibilidad de que haya más víctimas en la misma institución educativa que, al igual que su hija, tengan miedo de hablar sobre sus experiencias.

Por su parte, el abogado de la estudiante, Franklin Tórrez, confirmó que el profesor acusado se encuentra bajo custodia en la Unidad de Víctimas Especiales, donde se espera que rinda su declaración ante el fiscal encargado del caso. Tórrez afirmó que presentarán pruebas sólidas en la audiencia, incluyendo las conversaciones de WhatsApp y una entrevista psicológica que respalda la denuncia de la joven.

Finalmente, el abogado de la víctima indicó que se descubrió el hecho a través del secuestro del celular de la estudiante, y es ahí donde se encuentran los chats de WhatsApp. “En las conversaciones se refiere a que ya venían con una 'relación amorosa', según los chats, durante más de un año. Es decir, que este agresor sexual convenció a la menor, teniendo en cuenta que es una adolescente que carece de todo conocimiento, y la convencer de que sea su enamorada. Sin embargo, la norma objetiva penal es clara al establecer que, por más que haya consentimiento, no se puede alegar en tal situación. Por lo tanto, nosotros en la audiencia de medidas cautelares vamos a pedir la detención preventiva en Palmasola de este profesor”.

Cargando...