Lidia Patty regresó a La Paz desde Perú y negó que haya coordinado con Evo Morales

La Paz, Bolivia

Tras el impasse diplomático que generó su designación como Cónsul en Puno, la exdiputada Lidia Patty regresó este miércoles a La Paz, donde la Cancillería boliviana ordenó su repliegue con fines informativos.

La designación de Patty fue rechazada por el Gobierno peruano. Además políticos de ese país la acusaron de ser una operadora de Evo Morales para desestabilizar el sur peruano.

A tiempo de pisar suelo paceño tras un viaje por vía terrestre en bus, Patty aseguró que fue designada como cónsul por Luis Arce y no por Evo Morales. Asimismo, desmintió que haya coordinado con el exmandatario.

"Yo he sido acusada de que me ha asignado el señor ex presidente Evo Morales. Es mentira. No es que él me ha asignado, tampoco hemos tenido coordinaciones, nada, de ningún tema con el expresidente", aseveró ante los medios.