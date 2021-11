Lima pide investigar circunstancias de la muerte de joven en Potosí y apunta a Comcipo

Cargando...

La Paz - Bolivia

El ministro de Justicia, Iván Lima, instruyó una investigación a la Fiscalía para determinar las circunstancias de la muerte de Basilio Titi, quien perdió la vida durante los enfrentamientos que se registraron ayer (martes) en Potosí.

En conferencia de prensa ofrecida pasada las 13:00 horas, Lima afirmó que no se puede creer que la muerte del joven de 22 años se produjera por asfixiarse con un bolo de coca en medio de los enfrentamientos entre afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y ciudadanos que acataban el paro nacional, en rechazo a la Ley 1386.

Reveló que el cuerpo del joven campesino también presentaba excoriaciones (rozaduras en la piel) y una infiltración hemorrágica en el cráneo, que se pueden atribuir a una fuerte caída.

“La situación que tenemos es de un fallecido, y no entraremos en un debate sobre las causas que determinaron el fallecimiento, lo que sí tenemos es una autopsia que nos muestra que ha habido escoriaciones por caída en la rodilla, manos y mentón, se ha determinado un infiltrado hemorrágico que coincide con una grave caída, que ha existido obstrucción de la laringe y las vías respiratorias, que le impidieron que el aire llegue a sus pulmones, si bien no hay fracturas ni lesiones vitales, es claro que la causa de la muerte no se puede dar por que un ciudadano esté consumiendo un bolo de coca”, explicó Lima.

Cargando...

Señaló que se debe indagar el "discurso de odio" por parte del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) así como la obstaculización del tránsito de ambulancias para su atención. Planteó que la investigación debe tomar en cuenta una serie de elementos como la situación del racismo y la discriminación.

Aseveró que la movilización de campesinos "ha sufrido una serie de agresiones" y un "discurso de odio manifestado por Juan Carlos Manuel, como presidente Comcipo, en el que se ha convocado y se ha señalado que no había un derecho constitucional de esos ciudadanos de estar y de permanecer en la plaza principal de la ciudad de Potosí".

"El discurso de odio, la confrontación, el llamado a la división, el llamado a que los bolivianos no podamos vivir y celebrar actos tan importantes como las efemérides de un departamento, no puede dejarse de lado en la investigación de un delito", expresó Lima.