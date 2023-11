Los cinco ejes del plan de Gobierno de Vicente Cuéllar

La Paz, Bolivia

Este martes, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, presentó en La Paz, su agrupación política denominada Movimiento Ciudadano para el Cambio "Cambio25".

Además, presentó su propuesta que consiste en cinco puntos, la primera apunta a eliminar el Ministerio de Justicia, al considerar que sólo sirve para manipular los fallos e incluir en los administradores judiciales corruptos.

"Soy el articulador en este movimiento ciudadano, el que ha tomado la iniciativa, el que ha buscado conversar con muchos protagonistas a nivel nacional, no como candidato", indicó Cuellar en entrevista con Que No Me Pierda.