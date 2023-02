"Luego de dos décadas": Instalan audiencia contra Eduardo G.A. que violó y torturó a Brisa de Angulo

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El caso de violación de Brisa de Ángulo Losada se ha vuelto "emblemático" a nivel internacional porque representa la realidad de miles de niñas que “no son escuchadas". Luego de dos décadas se instaló este lunes 27 de febrero la audiencia contra Eduardo G.A., quien la violó y torturó.

El caso de Brisa se remonta a los años 2001 y 2002 cuando ella sufrió abuso sexual y violación por parte de su primo, a la edad de 16 años. La adolescente buscó justicia en Bolivia, pero no pudo encontrarla, ante la impunidad sufrida por 20 años acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), para que se puedan cambiar ciertas normativas bolivianas y se proteja a la niñez.

El falló fue en contra del Estado de Bolivia por dejar en impunidad y no investigar un caso de abuso sexual incestuoso, que sufrió una niña colombiana de 16 años, siendo el agresor su primo. En el marco de este caso hoy se reinstaló la audiencia de medidas cautelares contra el acusado Eduardo G. A.

“Son cientos de papás que están sufriendo por el difícil proceso judicial que tienen que llevar, cuando sus hijos o hijas son agredidas sexualmente. Nosotros llevamos un largo calvario de 21 años, buscando acceso a la justicia”, contó el padre de Brisa, José Miguel de Angulo.

Brisa ahora es una mujer de 37 años, pero vivió todo un calvario luego de ser abusada sexualmente, pero no padeció sola, fue toda su familia, quien vivió en carne propia toda la injusticia y la fuga de su agresor. Víctima de la injusticia intentó quitarse la vida en dos ocasiones.

“Fue una táctica de unos meses. Irme aislando para que, cuando ocurriera la violencia sexual, yo no tuviera a quién pedir ayuda, miraba a mis hermanitas cambiarse. Cuando me violó, mi relación con todo el mundo estaba tan mal que no podía contarle a nadie. Antes de que llegaran mis papás, me dijo que los iba a destrozar si se enteraban. Me llenó la culpa, no quería ser quien destrozara mi casa. Al día siguiente ocurrió la segunda violación. Me dijo que, como me callaba, me gustaba. Me manipuló para hacerme pensar que lo estaba aprobando. En las noches se metía al cuarto de mis hermanitas y me decía que, si no me lo hacía a mí, se lo hacía a ellas (...) Mis papás me vieron morir, llegué a niveles de anorexia peligrosos. Veía que no había solución para esto tras ocho meses de tortura. Por fuera de las violaciones, me golpeaba y pateaba, me dejaba morada. Creía que podía matarme si me resistía. Sentía que la única solución era la muerte”, fue la dura declaración de Brisa a La semana.

Fue un proceso largo y doloroso, tuvieron que pasar 20 años para poder lograr este fallo internacional.

“Es muy distinto lo que vivimos hace 18 a 20 años atrás, ahora es seguro este sitio, antes éramos sistemáticamente intimidados por la familia del agresor. Ahora hay personas pendientes de nosotros, estamos con esperanza (…) El mundo está cambiando rápidamente, lo que Brisa buscaba es un precedente para que ninguna niña vuelva a pasar por lo que atravesó”, contó José Miguel a la Red Uno.

En puertas del Tribunal de Justicia se podía ver personas manifestándose en contra de Brisa, esta situación fue calificada por su José Miguel como algo “pagado” por la familia del agresor. “Es importante que la sociedad sepa que cuando hay casos de incesto en la familia, unos apoyarán a la niña y otros protegerán al agresor. La estrategia que usan quienes apoyan al agresor es intimidar a la niña o víctima para que esta retire la denuncia”, concluyó.

