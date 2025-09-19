TEMAS DE HOY:
Luis Ramiro Peña: “El PDC no rehúye, solo irá a debates convocados por el TSE”

El jefe de campaña del PDC, Luis Ramiro Peña, aseguró que sus candidatos siempre mostraron voluntad de debatir y que solo priorizan escenarios imparciales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/09/2025 21:21

Luis Ramiro Peña, jefe de campaña del PDC en Santa Cruz.
Santa Cruz, Bolivia

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) aclaró que no ha retirado a sus candidatos de los debates electorales, sino que solo participará en los organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El jefe departamental de campaña del PDC, Luis Ramiro Peña, explicó en conferencia de prensa que la decisión responde a una cuestión de priorización de agenda y compromiso con escenarios imparciales.

“En ningún momento hemos rehuido al debate, ni antes ni ahora. Siempre hubo voluntad de nuestros candidatos de participar”, afirmó Peña.

 

El PDC confirmó que asistirá al debate vicepresidencial en Santa Cruz de la Sierra y al debate presidencial en La Paz, ambos convocados por el TSE.

Peña denunció que algunos medios de comunicación difundieron versiones incompletas que alimentaron la confusión, y apuntó a una supuesta campaña de desinformación atribuida al equipo electoral de Tuto Quiroga, asesorado por Jaime Durán Barba, a quien acusó de orquestar una estrategia en contra del PDC.

El dirigente insistió en que la posición de su partido busca evitar confrontaciones innecesarias o escenarios sesgados, enfocándose únicamente en espacios institucionales oficiales.

 

