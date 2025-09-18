Pintura inédita de Picasso reaparece tras 80 años y saldrá a subasta en París

Una obra desconocida de Pablo Picasso, pintada en 1943 y guardada en secreto durante más de ochenta años, fue presentada en la casa de subastas Drouot, en París. El retrato, titulado “Busto de mujer con sombrero de flores”, representa a Dora Maar, una de las musas más importantes del artista español.

La pintura forma parte de la serie “Mujeres con sombrero” y, hasta ahora, no había sido ni expuesta al público ni ofrecida en el mercado del arte. Su descubrimiento ha generado gran expectación en el mundo cultural y artístico. La subasta está programada para el próximo 24 de octubre, y la obra ha sido valorada en 8 millones de euros.

El comisario de la casa de subastas, Christophe Lucien, destacó la importancia de esta aparición: “Es un gran hito en la historia del arte porque nadie conocía esta pintura. Está en su estado original, nunca ha sido barnizada ni restaurada. Es absolutamente excepcional”, afirmó Lucien.

La obra se ha mantenido protegida únicamente por un marco sencillo, lo que ha permitido conservar la frescura de sus colores.

La reaparición de esta obra refuerza el legado de Picasso y reaviva el interés por su etapa marcada por la relación con Dora Maar, fotógrafa y artista surrealista, quien fue su compañera durante casi una década.

Mira la programación en Red Uno Play