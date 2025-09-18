Jueces piden a Iribel Méndez y Fusion Dance que se suelten más en el escenario

Para empezar la noche de competencia en ‘La Gran Batalla’, y con la dinámica del ritmo samba, el primer equipo en subir al escenario fue el de Iribel Méndez y la academia de baile ‘Fusión Dance’, ellos interpretaron la canción “Vermelho”, de la artista Daniela Mercury.

La presentación del equipo fue destacada por los jueces, aunque consideraron que los bailarines y la famosa, todavía tienen mucho por demostrar.

La juez Gabriela Zegarra brindó su evaluación, y se refirió a la energía del equipo y la imitación en la letra de la canción, ya que aparentó conocer el idioma a perfección.

“Creo que le metieron ganas, tienen mucha energía, creo que fue una buena presentación, Iribel parecía que sabías el idioma, porque yo me lo creí, me encantó lo que vi, pero siento que tienes mucho que entregar, estas como en el 60 por ciento, y esta Iribel todavía puede soltarse más, y demostrar lo que sabes”, afirmó Gabriela.

Por su parte, la juez Elka Meyer, destacó que la presentación podía compararse con un concierto, donde los bailarines acompañan a la artista, y señaló que los pasos fueron bien ejecutados.

“Me agrada, esto era como un concierto donde ella estaba y la acompañaron los bailarines, era muy ameno, tenía fuerza y alegría, me pareció adecuado, fue uno de los equipos que más limpio tenía el paso de la samba”, manifestó Elka.

El equipo se despidió del escenario con mucha emoción, Iribel dijo que pasó mucho tiempo estudiando la letra de la canción para no cometer errores.

