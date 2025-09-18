“Faltó movimiento”: así fue la presentación de Basti y ‘Aurea Crew’ en el ritmo de samba

Avanzando en la noche de competencia de este miércoles, fue el turno del cochabambino Basti y la academia ‘Aurea Crew’, el equipo llevó al escenario una canción con bastante movimiento, “Bum Bum Tam Tam”, del artista Mc Fioti.

Pese a que la letra de la canción parecía sencilla, el famoso tuvo problemas para igualar los tiempos, algo que los jueces no dejaron pasar, además observaron algunos pasos, que fueron comparados a los desarrollados por un niño.

La juez Gabriela Zegarra realizó su evaluación, y ella señaló que el personaje disfruta mucho de la canción, y fue algo que el famoso, trató de imitar casi a cabalidad.

“No era tan complicada la imitación, en el tema del personaje yo si te creí, el personaje disfruta y mira mucho, me encantó”, manifestó Zegarra.

Elka Meyer realizó algunas recomendaciones para el equipo, con el objetivo de que puedan mejorar su técnica de baile.

En tanto, Tito Larenti, observó una falta de expresiones, seducción y movimientos, dijo que algunos se parecían a juego de niños, por lo que también la observación fue para el coach del equipo.

Para finalizar, Basti dijo que algunos de los errores fueron parte de implementar algunas de sus ideas, sin embargo, continuarán trabajando para mejorar.

