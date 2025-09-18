Susana Rivero y La Fábrica sorprendieron al jurado con su ‘lambada’

El segundo equipo en presentarse durante la noche de este miércoles fue el conformado por Susana Rivero y la academia ‘La Fabrica’, y ellos interpretaron una canción bastante reconocida a nivel mundial, “Dançando Lambada”, del artista Kaoma.

Susana y su equipo, además pasaron por un momento divertido con los jueces y los presentadores del programa cuando empezaron a hablar de su caracterización.

En cuanto a la evaluación de los jueces, se pronunciaron Tito Larenti y Rodrigo Massa, y señalaron que la imitación de la letra fue bastante creíble.

“Me gustó, para mi el trabajo en la imitación fue bueno, pero sentí que escondía algunas palabras, para mí, trabajaste el personaje, aunque parecía una ligera comedia por algunos momentos, no fue una parodia, pero me pareció interesante”, manifestó Larenti.

Rodrigo Massa señaló que la artista original es bastante liberal y que tuvo mucho parecido con Susana Rivero, por lo que también los felicitó.

El equipo agradeció las palabras de los jueces y señalaron que trabajaron bastante en el tema de la imitación y de lograr desarrollar los pasos de baile.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

