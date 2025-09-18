La Gran Batalla: cinco equipos llegan al escenario con samba y buscan avanzar en la competencia

Una nueva noche de competencia en ‘La Gran Batalla’, y hoy, cinco equipos llegan con todo para poder impactar en el escenario y poder avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

El género de la samba, ha despertado mucha alegría y emoción durante la competencia, ya que muchos de los participantes destacaron con sus presentaciones y los jueces tuvieron una tarea difícil a momento de decidir quién se iba a eliminación.

Uno de los aspectos a los que los jueces toman especial atención, es a la imitación de la letra y los pasos básicos del ritmo musical, por lo que todas las noches hacen nuevas recomendaciones a los participantes.

Hoy en el escenario:

1. BASTI Y LA ACADEMIA “AUREA CREW”

2. IRIBEL MENDEZ Y LA ACADEMIA “FUSION DANCE”

3. JUANDY Y LA ACADEMIA “LEGACY”

4. MARCELA PALACIOS Y LA ACADEMIA “SPORT DANCE”

5. SUSANA RIVERO Y LA ACADEMIA “LA FÁBRICA”

Recuerda que arrancamos a las 20:45, no te puedes perder un solo detalle del programa, además, puedes conocer algunos hechos y actividades de los famosos y sus academias durante el streaming junto a Diego, Alejandro y Leila.

