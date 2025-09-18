La Gran Batalla: cinco equipos llegan al escenario con samba y buscan avanzar en la competencia

El ritmo de samba se apodera del escenario. Los jueces tendrán la difícil tarea de decidir quién avanza y quién va a eliminación.
17/09/2025 20:23
Escuchar esta nota
Una nueva noche de competencia en ‘La Gran Batalla’, y hoy, cinco equipos llegan con todo para poder impactar en el escenario y poder avanzar a la siguiente etapa de la competencia.
El género de la samba, ha despertado mucha alegría y emoción durante la competencia, ya que muchos de los participantes destacaron con sus presentaciones y los jueces tuvieron una tarea difícil a momento de decidir quién se iba a eliminación.
Uno de los aspectos a los que los jueces toman especial atención, es a la imitación de la letra y los pasos básicos del ritmo musical, por lo que todas las noches hacen nuevas recomendaciones a los participantes.
Hoy en el escenario:
1. BASTI Y LA ACADEMIA “AUREA CREW”
2. IRIBEL MENDEZ Y LA ACADEMIA “FUSION DANCE”
3. JUANDY Y LA ACADEMIA “LEGACY”
4. MARCELA PALACIOS Y LA ACADEMIA “SPORT DANCE”
5. SUSANA RIVERO Y LA ACADEMIA “LA FÁBRICA”
Recuerda que arrancamos a las 20:45, no te puedes perder un solo detalle del programa, además, puedes conocer algunos hechos y actividades de los famosos y sus academias durante el streaming junto a Diego, Alejandro y Leila.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00