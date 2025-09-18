Marcela y Sport Dance impresionaron con su presentación; uno de los jueces se unió a bailar con ellos

En la noche de competencia en ‘La Gran Batalla’, esta vez fue el turno de Marcela Palacios y la academia cochabambina ‘Sport Dance’, el equipo impresionó a los jueces con una coreografía cargada de energía.

Durante la evaluación de los jueces, la primera en pronunciarse fue Elka Meyer, y ella destacó los pasos de baile dentro de la coreografía, aunque también observó algunos errores en la técnica de los bailarines.

“Me pareció un cuadro con bastante alegría, yo sentí la sensación del baile, la batucada, aunque hubo errores en una de las chicas, y en los varones errores con los brazos, siempre hay correcciones que hacer”, afirmó Meyer.

También se pronunció Rodrigo Massa, y señaló que tenía expectativas altas acerca de la imitación, ya que la famosa conocía el idioma portugués.

“Me sorprende un poco Marcela, hubo fallas de imitación y no podemos perdonar detallitos, mis expectativas fueron altas, pero la cuestión de alegría y soltura si estuvo bueno”, aseveró el juez.

Tras agradecer a los jueces, Marcela invitó a los jueces a acompañarla en el escenario, y Rodrigo Massa salió a demostrar algunos de sus mejores pasos.

