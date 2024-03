La Paz, Bolivia

En medio de lágrimas, pide justicia y que se esclarezca la muerte de su bebé de dos meses de edad: La madre asegura que después de recibir una vacuna, la salud de su bebé se complicó y llegó a fallecer cuando lo trasladaban a un hospital de segundo nivel.

Ocurrió en el municipio de Coripata en los Yungas de La Paz, según la denuncia de la mujer, una brigada de médicos llegó hasta su vivienda con la intención de vacunar a sus mellizos, y pese a que la madre no estaba de acuerdo, el equipo de doctoras habría insistido para la inoculación.

“Ayer en la mañana vinieron las doctorcitas entre las 7:00 y 8:00 de la mañana, escuche su voz y no quise hacerles pinchar a mi hijos, y tiraron piedras a la calamina , de eso modo le dije a mi esposo que baje y les diga que no estoy, pero g rave han insistido, como dos horas, y después mi hija la más pequeña lloró y escucharon y le dijeron a mi esposo, hazles pinchar , después va a ser culpa de ustedes, yo no he salido a hacerles pinchar, su papá sabe cómo le han agarrado, porque él les ha hecho pinchar”, dice la madre en medio de su relato al equipo de comunicación de la Alcaldía de Coripata.

Según explica, poco después de que los médicos se retiraron, el bebé varón, uno de los mellizos, habría presentado un cuadro alto de fiebre, y después de intentar bajarle la fiebre, lo trasladaron hasta el centro de salud de la zona, donde no habrían podido atenderlo.

“Al poco rato que se han ido las doctorcitas, se ha puesto con fiebre, le ponía a la cama y lloraba, yo pensé que era la fiebre de le vacuna, con orincito le he lavado, igual no le quitó, ha empeorado, le llame a su papá y le dije que corra a la posta, pero en la posta dos horas han tardado, no hacían nada, vamos a Coripata a la ambulancia les decía pero dijeron que no había, vamos a Coroico les dije tampoco querían, como no reaccionaba recién se han movido, estábamos llegando a Coroico, se han parado a medio camino, por qué no han seguido yendo, su cuerpo de mi hijito todavía estaba calientito”, añade la madre en su relato.